Benevento, gennaio di fuoco per Auteri e Carli tra campo e mercato Il tecnico siciliano non avrà molto tempo a disposizione in vista dell'esordio

L'arrivo di Auteri ha portato a una rivoluzione tecnica che la società ha giudicato indispensabile dopo la sconfitta per 4-0 rimediata contro il Catania al Vigorito. Nonostante le festività natalizie, il tempo per il nuovo tecnico non è molto in vista dell'esordio.

Il calendario del Benevento di gennaio

Il Benevento scenderà in campo esattamente tra undici giorni, quando al Vigorito affronterà la Turris per la prima giornata del girone di ritorno. Sarà la prima di Auteri sulla panchina del Vigorito a distanza di quasi otto anni dall'ultima volta, datata 18 maggio 2016 in occasione del match di Supercoppa con il Cittadella, vinto dai veneti col punteggio di 4-2. Il 13 gennaio ci sarà la trasferta in casa della Virtus Francavilla, poi il sentito derby con la Casertana che si giocherà nel posticipo della 22^ giornata al Vigorito. Il mese di gennaio si chiuderà con la sfida al Taranto di Eziolino Capuano in terra pugliese.

Il Benevento e il mercato

È chiaro che i quattro match in cui sarà impegnata la Strega cammineranno a braccetto con il mercato. Marcello Carli sta già lavorando sul da farsi, focalizzandosi molto anche sulle uscite. La rosa del Benevento ha bisogno di essere sfoltita da quei calciatori che non stanno trovando spazio e da quelli, soprattutto, che ormai sono fuori dal progetto per gli atteggiamenti mostrati negli ultimi mesi. Saranno importanti anche degli innesti che possano permettere di colmare quelle lacune di organico sofferti lungo tutto l'arco del girone d'andata, o che vadano a rafforzare quei reparti che stanno rendendo al di sotto delle aspettative.