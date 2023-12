Benevento, fissata la conferenza stampa di Auteri: i dettagli Attesa per le dichiarazioni del tecnico dopo la firma con il club giallorosso

Gaetano Auteri è a Benevento. Dopo l'annuncio ufficiale di ieri, il tecnico giallorosso è arrivato in città dove è stato presso la sede del club in via Santa Colomba. Sorrisi e tanta voglia di cominciare la nuova esperienza sannita da parte del tecnico siciliano che sabato effettuerà la conferenza stampa di presentazione. L'appuntamento è fissato alle 17:30, con diretta esclusiva offerta da Ottochannel.