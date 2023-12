Benevento, Simonetti corre verso la Turris Contro i corallini mancheranno Talia e Karic a centrocampo

Simonetti sta compiendo passi da gigante. Il centrocampista giallorosso è vicino al rientro, con la convocazione che potrebbe avvenire già per il match dell'Epifania contro la Turris. L'assenza dell'ex Ancona è pesata e non poco, soprattutto perché si è rivelato prezioso anche in fase di finalizzazione con le due reti messe a segno in cinque presenze.

Benevento, come sta Simonetti

Simonetti già da qualche settimana corre e si allena con la palla. Quest'oggi ha fatto tappa all'Imbriani per proseguire il lavoro che potrebbe portarlo molto presto tra i disponibili di Auteri. Contro la Turris, il nuovo tecnico giallorosso dovrà fare a meno di Karic e Talia per squalifica, quindi appare evidente come il rientro di Simonetti possa rivelarsi utile. Chiaramente sarà molto complicato vederlo dal primo minuto, ma la sua presenza potrebbe rappresentare un buon "innesto" per la Strega in vista del girone di ritorno.