Benevento, primo allenamento di Auteri: ecco il programma di lavoro Scelto anche il nuovo match analyst giallorosso

Gaetano Auteri ha svolto il primo allenamento in giallorosso. Dopo l'annuncio arrivata nella tarda serata di martedì e l'arrivo in città di ieri, il tecnico si è messo subito al lavoro sul manto erboso dell'Imbriani. Non era presente il gruppo al completo, ma si è visto Simonetti regolarmente in gruppo e questo lascia ben sperare in vista della ripresa del campionato. La società vuole bruciare le tappe per permettere ad Auteri di conoscere in poco tempo la rosa, proprio per questo sono state fissate delle doppie sedute per domani e sabato. Per domenica è prevista una mattutina, poi ci sarà il rompete le righe con successivo rientro per il 2 gennaio, dando vita alla "settimana tipo" che porterà al derby con la Turris dell'Epifania.

Benevento, scelto il nuovo match analyst

Intanto, il Benevento ha individuato anche il nuovo match analyst: si tratta di Angelo Testa, beneventano purosangue che ha maturato una esperienza all'estero con i georgiani della Dinamo Tbilisi Academy. Testa ha avuto modo di lavorare con professionisti di livello come Andres Carrasco e Gabriele Gervasi, i quali attualmente sono, rispettivamente, allenatore della prima squadra e direttore dell'academy. Il nuovo match analyst si metterà subito a disposizione dello staff tecnico non appena sarà formalizzato il suo approdo in giallorosso.