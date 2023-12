Benevento, gironi d'andata in C: come sono andati quelli dell'era Vigorito? I numeri dei giallorossi al giro di boa confrontati con le passate stagioni

Il girone d'andata appena terminato ha visto il Benevento conquistare 30 punti in 19 partite, con una media di 1.57 a gara. Come sono andati gli altri dell'era Vigorito in Serie C?

Gironi d'andata in C, i numeri dal migliore al peggiore

I 30 punti ottenuti da Andreoletti sono gli stessi fatti registrare da Auteri nella stagione 2015/2016, quella della storica promozione in Serie B. I numeri migliori sono stati di Brini, il quale nell'annata precedente - la 2014/2015 - chiuse addirittura a quota 40 punti, ma nonostante l'ottimo rendimento non riuscì a centrare il salto in cadetteria al termine di una stagione che trovò il suo epilogo con la sconfitta nei play off col Como. Positivo anche il rendimento della stagione 2010/2011 con Cuttone e Galderisi (31 punti in 17 partite), così come quello dell'esordio in C1 del 2008 con 30 punti al giro di boa. Il peggiore ruolino di marcia in assoluto è della stagione 2012/2013, quando il Benevento ottenne soltanto 19 punti in 15 partite.

Dove si posiziona il Benevento attuale?