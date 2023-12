Serie C, il dato che lega le retrocesse Benevento, Spal e Perugia L'approccio con la terza serie non è stato facile per i club scesi dalla B

Retrocedere dalla Serie B è sempre un qualcosa che lascia il segno. Lo sa bene il Benevento che sta attraversando un periodo negativo, figlio anche delle difficoltà riscontrate in estate in fase di costruzione della rosa. A farne le spese è stato Matteo Andreoletti, con la panchina giallorossa che è stata affidata a Gaetano Auteri.

Come stanno andando le altre retrocesse?

Anche le altre retrocesse non se la passano bene. La Spal è addirittura in zona play out, con diciannove punti conquistati nella prima metà del campionato. Un rendimento ben diverso rispetto ai fasti degli ultimi anni, con gli estensi che hanno vissuto delle buone annate tra A e B, prima della discesa in terza serie. Anche Tacopina ha optato per il cambio in panchina dopo cinque giornate, comunicando l'esonero a Di Carlo e ingaggiando l'attuale tecnico Colucci. Il Perugia ha gli stessi punti del Benevento (30), ma il divario con Cesena (46) e Torres (44) è ormai incolmabile. I recenti risultati hanno spinto Santopadre ha esonerare Franco Baldini e "promuovere" in prima squadra l'ex giallorosso Alessandro Formisano dalla Primavera, il quale è diventato il tecnico più giovane del calcio italiano a soli 33 anni, superando il "primato" di Andreoletti. Tutte le retrocesse, quindi, hanno già optato per il cambio in panchina: scelte che lasciano intendere le difficoltà di approcciarsi a una categoria così complicata come la Serie C.