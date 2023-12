Benevento, le FOTO della seduta agli ordini di Auteri All’Imbriani i giallorossi lavorano in vista della Turris

Seconda seduta giornaliera per il Benevento agli ordini di Auteri. I giallorossi hanno lavorato all'Imbriani, mentre per domani è fissata una mattutina prima del rompete le righe per il capodanno. Cresce l'attesa, inoltre, per la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico che comincerà alle 17:30. La diretta esclusiva sarà offerta da Ottochannel. Di seguito, le foto realizzate da Mario Taddeo.