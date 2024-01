Benevento, fissata la prima seduta a porte aperte della gestione Auteri Comincia la preparazione dei giallorossi al derby con la Turris che aprirà il girone di ritorno

Capodanno di riposo per il Benevento. I giallorossi sono reduci da delle intense doppie sedute agli ordini del nuovo tecnico Auteri e la preparazione riprenderà domani, dando il via alla settimana che porterà al confronto con la Turris del prossimo 6 gennaio, in programma al Vigorito a partire dalle 16:15.

Benevento-Turris, il programma di lavoro

Domani i giallorossi effettueranno una pomeridiana, poi per mercoledì è fissata una nuova doppia seduta di lavoro. Giovedì pomeriggio, a partire dalle 14:30, ci sarà il primo allenamento a porte aperte della gestione Auteri. Il Benevento sarà impegnato venerdì con una rifinitura, per poi partire alla volta dell'Hotel Europa di Venticano.