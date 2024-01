Benevento, Agostinelli su Auteri: "Ora l'esperienza vale più di tutto" La parole dell'ex tecnico giallorosso a Ottogol

Ospite di Ottogol, Andrea Agostinelli ha commentato così l'arrivo di Gaetano Auteri in giallorosso: "Parliamo di un allenatore di esperienza. In certi momenti serve un tecnico con le spalle larghe. Dispiace per Andreoletti, ma il calcio è questo. Auteri ha fatto soprattutto questa categoria a un certo livello, quindi ci sta una scelta del genere. In questo momento, l'esperienza vale molto più di tante altre cose. Diversi allenatori hanno chiesto due anni e mezzo a Vigorito, ma come si fa dico io. Ti senti forte e fai certe richieste. Auteri ha scelto sei mesi perché non si può rifiutare una piazza come quella di Benevento e poi, diciamolo, la rosa non è così male".