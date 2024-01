Del Pinto e il gruppo del 2016: "Auteri al Benevento? Eravamo sorpresi..." Le parole dell'ex giallorosso nel corso di Ottogol

Intervenuto nel corso di Ottogol, Lorenzo Del Pinto ha raccontato un retroscena che riguarda il gruppo del 2016 dopo il ritorno di Auteri in giallorosso: "Ho sentito gli altri ragazzi, tra cui De Falco e Lucioni, eravamo un po' sorpresi. Siamo contentissimi per questo ritorno. Speriamo sia di buon auspicio, il mister ha tutte le carte in regola per fare un girone di ritorno alla grande. Il suo è un gioco dispendioso, così come i carichi di lavoro sono importanti. Ci sarà molto da sudare per tutti, con l'adattamento completo che potrebbe arrivare verso febbraio".

Sul fatto che Auteri non è mai subentrato, Del Pinto ha risposto: "In questi casi è importante l'esperienza che ti permette di captare le caratteristiche della rosa. Il mister è molto bravo in questo, si rende subito conto di quali ragazzi ha in rosa e da essi cerca di ottenere il massimo".