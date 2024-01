Benevento, come stanno andando i prestiti di Veltri e Prisco alla Recanatese? Il rendimento dei due giovani giallorossi nel club marchigiano

La Recanatese sta dando una grande mano al Benevento nella crescita dei propri talenti. Già nella passata stagione, tra le fila dei marchigiani seppe distinguersi al meglio Alfieri. Attualmente il centrocampista non sta trovando molto spazio, ma con l'arrivo di Auteri sta lavorando sodo con l'intento di mettersi in mostra: altrimenti non è esclusa la possibilità di un nuovo prestito. Quest'anno, invece, sono Veltri e Prisco i due giallorossi in prestito nella città di Leopardi.

Il rendimento di Veltri e Prisco

Veltri e Prisco sono passati in prestito alla Recanatese nel corso della sessione estiva di mercato, con il Benevento che li ha ceduti volentieri per permettergli di farsi le ossa in una società di Lega Pro dove avrebbero trovato uno spazio maggiore. Il rendimento, fino a questo momento, può ritenersi positivo: entrambi hanno sviluppato una media in pagella che va oltre la sufficienza, oltre a essere utilizzati con una certa regolarità. Tra campionato e Coppa Italia, Veltri è sceso in campo 12 volte, di cui 10 da titolare. Un infortunio al ginocchio non gli ha permesso di essere a disposizione sul finire del girone d'andata contro Carrarese e Cesena, per poi tornare in campo lo scorso 23 dicembre in occasione del match casalingo con la Virtus Entella. Prisco, invece, si sta rivelando grande protagonsita: il centrocampista è sempre stato utilizzando dal tecnico Pagliari, con ben 15 presenze da titolare su 20 complessive. A Prisco è mancato solo il primo gol tra i professionisti, obiettivo che vuole raggiungere nella seconda metà di stagione. Carli non ha perso di vista i due calciatori di proprietà del Benevento, con la concreta possibilità di inserirli in rosa nella prossima annata.