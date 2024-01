Benevento, con Auteri gerarchie stravolte? Ecco i più presenti finora I calciatori che hanno ottenuto il minutaggio maggiore. Deludenti i numeri di Tello e Ciano

È tempo di grandi riflessioni per Gaetano Auteri. Il nuovo tecnico giallorosso sta valutando nel dettaglio la rosa che ha a disposizione, per poi confrontarsi direttamente con la società per i prossimi interventi che dovranno essere fatti in sede di mercato.

Chi sono i calciatori con più presenze?

Prima dell'esonero, Androeletti ha utilizzato un massimo di 27 elementi, di cui 7 (Carfora, Sorrentino, Meccariello, Rillo, Ciciretti, Alfieri e Viscardi) non superano i 90 minuti complessivi. Oltre a Paleari, il calciatore più presente è Karic che ha maturato 18 presenze e 1489 minuti sul terreno di gioco. Il centrocampista non sarà a disposizione di Auteri per il derby con la Turris, essendo stato squalificato nel corso del match col Catania. Dopo Karic c'è El Kaouakibi tra i più presenti, mentre sul gradino più basso del podio figura Talia, anche lui appiedato dal Giudice Sportivo in vista del match con i corallini. Un buon minutaggio l'ha ottenuto anche Berra, nonostante l'infortunio gli abbia fatto saltare tre partite. Bene anche Ferrante che tra l'altro è anche il capocannoniere della squadra con quattro gol all'attivo. Molto basso il minutaggio di Tello (510') e Ciano (685'), vere delusioni del girone d'andata, mentre pesa anche la continua indisponibilità di Terranova che è sceso in campo soltanto per 187 minuti complessivi a causa di una condizione deficitaria che non gli permetterà di essere disponibile neanche con la Turris.