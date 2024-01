Benevento, interventi mirati in tutti i reparti Restano in uscita Ciano, Tello, Kubica e Pastina

Dalla prossima settimana si entrerà nel vivo del mercato. Per l'occasione ci sarà anche il rientro dalle vacanze del presidente Oreste Vigorito. Questi giorni però serviranno a Gaetano Auteri per valutare tutto il potenziale a disposizione e per dare al direttore Carli indicazioni chiare in chiave di mercato. Molto dipenderà dalle uscite e dalla valutazione che sarà fatta sui giovani che finora hanno trovato poco spazio come Alfieri (per infortunio) e Carfora (per scelta tecnica). Con Auteri si sono azzerate le gerarchie. Tutti avranno la loro occasione, qualcuno sarà utilizzato in una veste nuova come Simonetti. Per il neo allenatore l'ex Ancona può dare di più come esterno di attacco. Difficilmente però potrà giocare dal primo minuto nella sfida con la Turris. Auteri non avrà invece voce in capitolo su un giocatore: Pastina. Il difensore sarà inserito nella lista dei partenti indipendentemente dalla volontà tecnica perché non fa più parte del progetto giallorosso. Da qui la necessità di individuare almeno un difensore di piede mancino.

Anche a centrocampo ci sono diverse questioni che bollono in pentola. Kubica è in partenza. Alfieri sarà l'osservato speciale ma sicuramente per Auteri sarà indispensabile l'arrivo di un metronomo, ruolo chiave nel suo modulo. E' anche vero che attualmente il Benevento (costruito in estate per un 4-3-3) si trova in rosa troppe "mezzali". Da qui i dubbi sulla permanenza di Karic che assieme a Talia salterà la prima di ritorno per squalifica. Sul taccuino di Carli ci sono anche un esterno di attacco e un avanti di movimento. Dopotutto in uscita restano Ciano e Tello (entrambi a scadenza di contratto). Poi avanzano i dubbi su Improta e Ciciretti (fondamentali saranno le valutazioni del tecnico). Qualche giovane come Sorrentino potrebbe essere mandato in prestito. Insomma bisognerà intervenire in tutti i reparti. Le caratteristiche sono chiare: Auteri predilige calciatori di gamba. L'obiettivo è di alzare i ritmi, troppo bassi quelli che hanno accompagnato le prestazioni nel girone di andata.