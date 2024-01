Benevento-Turris, la prevendita per ora è un flop Il dato a tre giorni dal derby con i corallini

Procede molto a rilento la prevendita del derby tra Benevento e Turris, in programma sabato con fischio d'inizio fissato alle ore 16:15. Sono pochi i biglietti emessi in favore della tifoseria giallorossa.

Quanti tagliandi sono stati staccati?

A meno di 72 ore dal fischio d'inizio, la biglietteria del Benevento Calcio conta soltanto 39 emissioni. Un dato abbastanza significativo, considerato che nelle scorse partite si viaggiava con una media di almeno 200 tagliandi emessi a questo punto della prevendita. Le recenti sconfitte e l'ultima giornata festiva non favoriscono un grande afflusso, con il Benevento che comunque parte da una base di 3740 abbonati. È chiaro che, come da prassi, il dato è destinato a salire con l'avvicinarsi della partita che darà il via al girone di ritorno. Al momento, il dato più basso fatto registrare in stagione è del match con il Monterosi (4191 spettatori). La sfida più seguita è stata il derby con l'Avellino, a cui hanno assistito 7607 spettatori.