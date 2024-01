Benevento al lavoro: Auteri disegna il 3-4-3 in vista della Turris All'Imbriani c'è stata la seduta a porte aperte dei giallorossi. Problemi per Sorrentino

Si avvicina il match di sabato con la Turris che segnerà l'esordio stagionale di Auteri sulla panchina del Benevento Calcio. Nella seduta a porte aperte di questo pomeriggio, il tecnico ha tenuto a rapporto la squadra, dandole continue indicazioni e fermato più volte il gioco per inculcare i propri dettami ai calciatori.

Benevento al lavoro verso il derby

Auteri ha mostrato le idee abbastanza chiare per quanto riguarda l'impostazione della possibile formazione che affronterà la Turris, senza mischiare le carte ed evitando di occultare eventuali soluzioni. La squadra è stata impostata con un 3-4-3 di base, con la difesa formata da El Kaouakibi, Capellini e Berra. A centrocampo si è vista all'opera la coppia Agazzi-Pinato, con Improta e Masciangelo ad agire sulle corsie esterne. In avanti il tridente composto da Ciano, Ferrante e Marotta. L'esercitazione ha previsto un possesso palla con lo sviluppo di azioni offensive in pochi tocchi, alternando attacco e difesa con l'altra formazione composta da Viscardi, Pastina e Rillo nella retroguardia, Masella, Talia, Karic e Benedetti a centrocampo e Ciciretti, Simonetti e Bolsius ad agire come terminali offensivi. Il resto del gruppo ha lavorato a parte, tra cui Tello e Kubica. Differenziato per Alfieri che ha corso lungo il terreno di gioco dopo aver svolto un lavoro specifico in palestra. Gli allenamenti proseguiranno domani, con la Strega che partirà in serata per il ritiro di Venticano. Alle 17 è in programma la conferenza stampa di Auteri che sarà trasmessa in diretta esclusiva da Ottochannel.

Problemi per Sorrentino

Nel corso della seduta, c'è stato un problema alla cavigilia destra per Sorrentino. L'attaccante è uscito anzitempo dal campo insieme al dottore Giorgione che ne valuterà l'eventuale disponibilità per il derby con i corallini.