Benevento, ricordi l'ultimo derby di Auteri al Vigorito? Scopri come è finito Il precedente della stagione 2015/2016 in vista della sfida con la Turris

Nell'immaginario collettivo, il derby per eccellenza targato Auteri è stato quello del 6-0 contro la Casertana. L'ultimo, però, non risale alla sonora sconfitta dei falchetti, ma al confronto contro l'Ischia.

Benevento-Ischia, quanto finì?

Dobbiamo tornare indietro nel tempo al 2 aprile 2016, quando i giallorossi affrontarono l'Ischia al Vigorito. La squadra di Auteri occupava il primato della classifica ed era alla ricerca di punti per tenere a distanza le inseguitrici. Il confronto con gli isolani si aprì con la rete di Gomes dopo 17 minuti. Il Benevento ribaltò tutto con Mazzeo e Angiulli, per poi subire il pareggio a causa di un rigore trasformato da Di Vicino. A decidere l'incontro fu Troiani al 17' della ripresa, regalando alla Strega una vittoria che gli permise di continuare la cavalcata verso la promozione in Serie B.