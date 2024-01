Mercato, il Benevento tra entrate e cessioni La partita con la Turris potrà servire a dare indicazioni chiare per i prossimi movimenti

Il Benevento non ha tempo. Dopo un girone di andata deludente, quello di ritorno dovrà essere affrontato subito col piglio giusto. Auteri dovrà individuare i calciatori più pronti fisicamente e mentalmente, quelli che saranno disposti a dare il mille per mille per la maglia giallorossa. Decisioni che riguarderanno anche il mercato. La linea sarà tracciata proprio dal neo allenatore che avrà il compito di valutare i giovani e soprattutto quei calciatori che hanno dato poco finora. Ecco perché le scelte che accompagneranno la sfida con la Turris serviranno per capire in quale direzione andrà il Benevento. In difesa il tecnico non ha molte soluzioni e si dovrà affidare alla linea formata da El Kaouakibi, Capellini e Berra. È evidente che servirà un difensore come il pane, magari di piede mancino o comunque abituato a giocare a sinistra.

Sulle fasce resta in piedi il caso Improta. Il giocatore è a scadenza di contratto, la società stava valutando una possibile cessione, ma per caratteristiche il giocatore potrebbe entrare a far parte della lista di gradimento di Auteri. Manca comunque l'alternativa. A sinistra invece restano in gioco Masciangelo (preferito sabato) e Benedetti da poco rientrato. Entrambi non hanno quella corsa richiesta da Auteri ma si potrà fare di necessità virtù. A centrocampo invece servirà un regista, dopotutto non è stata una stagione fortunata per Alfieri che comunque ha avuto già due richieste da Renate e Latina. Le mezzale si sprecano: Pinato, Talia e Karic, ecco perché quest'ultimo che già in estate voleva andar via, potrebbe essere accontentato con qualche mese di ritardo. Problemi anche nel tridente, a sinistra le soluzioni ci sono con Bolsius e Simonetti. E la sensazione è che Auteri potrà fare un buon lavoro con questi due calciatori. Simonetti ha pagato l'infortunio, Bolsius è stato vittima di un modulo che non ha esaltato le sue caratteristiche.

A destra i problemi maggiori, ad oggi ci sono tre calciatori: Ciano, Ciciretti e Carfora. Qui le valutazioni più delicate per il tecnico. Agostinelli in Ottogol (trasmissione sportiva sul canale 16 del digitale terrestre) ha sottolineato il suo stupore sul mancato utilizzo del giovanotto che aveva trovato spazio in un campionato difficile come quello della passata stagione. Con Auteri potrebbe crescere ma uno tra Ciano e Ciciretti dovrà dare maggiori garanzie. Avranno entrambi una nuova occasione ma come detto prima il tempo è tiranno. Anche sul centravanti si fanno riflessioni. Marotta ha le caratteristiche che piacciono al tecnico ma l'età non è dalla sua. Ferrante dovrà cambiare veste, altrimenti sarà indispensabile cercare altrove perché il problema del gol resta quello più grave che ha accompagnato questa prima parte di stagione.