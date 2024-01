Benevento, i gol a grappoli premiano Perlingieri: arriva la chiamata di Auteri Prima convocazione per il bomber della Primavera

È arrivata la chiamata in prima squadra per Mario Perlingieri. L'attaccante della Primavera sarà a disposizione di Auteri per il derby di domani con la Turris. Il tecnico ha approfittato della sosta del campionato giovanile per convocare la punta che sta facendo faville con la squadra allenata da Dario Rocco. In 9 presenze, infatti, ha messo a segno ben 12 reti, trovando sempre il gol in ogni partita che ha giocato. Perlingieri completerà il pacchetto avanzato, considerato l'infortunio alla caviglia rimediato da Sorrentino e il possibile utilizzo dal primo minuto del tridente "pesante" formato da Ciano, Ferrante e Marotta.