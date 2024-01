Auteri svela un retroscena che riguarda Tello: "La sua risposta mi è piaciuta" Il tecnico ha raccontato di un episodi che ha visto protagonista il colombiano

Nel corso della conferenza stampa pregara di Benevento-Turris, Auteri ha svelato un retroscena su Tello: "A centrocampo siamo contati domani, abbiamo due nel ruolo con Pinato che dovrà sforzarsi perché è un calciatore importante. A Tello ho chiesto 'siamo in una situazione di emergenza, tu stai fuori da mesi che devi recuperare. Noi non ci conosciamo, ma per i tuoi compagni, sei disposto a partecipare alla convocazione e di giocare almeno dieci minuti?'. Lui mi ha risposto di sì. È un calciatore che deve essere ben dentro i nostri obiettivi, al di là di quello che è successo e che succederà".