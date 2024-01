Serie C / Diretta Benevento-Turris 1-0, LIVE Il confronto del Vigorito tra giallorossi e corallini per la prima del girone di ritorno

31' - Ammonito Ferrante

27' - Insidiosa conclusione di Maestrelli che Paleari respinge con i pugni

24' - Giallo per Viscardi

22' - Ammonito Maestrelli

17' - Benevento in vantaggio: azione partita dai piedi di Ciano che serve Ferrante sull'esterno, l'italo-argentino crossa per Marotta che colpisce di testa, la conclusione è sporcata da un difensore con Ciano che interviene e ci mette lo zampino vincente

14' - Occasionissima Benevento: calcio d'angolo di Ciano per la testa di Capellini, ma Marcone compie un prodigioso intervento. Sulla ribattuta si fionda Ferrante che spedisce fuori

13' - Bella palla di Masciangelo per Pinato che serve al centro: Marotta viene anticipato

9' - Primi minuti di gioco spezzettati dai continui falli fischiati dall'arbitro commessi da entrambe le squadre

2' - Ciano è partito in una posizione leggermente più bassa rispetto a Ferrante e Marotta, con il Benevento che è sceso in campo con una sorta di 3-4-1-2

1' - Comincia Benevento-Turris

Benevento-Turris 1-0, il tabellino

Benevento (3-4-1-2): Paleari; Viscardi, Capellini, Berra; Improta, Agazzi, Pinato, Masciangelo; Ciano; Ferrante, Marotta. A disp.: Nunziante, Manfredini, El Kaouakibi, Benedetti, Kubica, Simonetti, Rillo, Carfora, Perlingieri, Tello, Rossi, Masella, Bolsius, Ciciretti. All.: Auteri

Turris (3-5-2): Marcone; Cocetta, Maestrelli, Frascatore; Cum Scaccabarozzi, Franco, Matera Burgio; De Felice, Pavone. A disp.: Pagno, Fasolino, Miceli, D'Auria, Guida, Rizzo, Primicile, Onda, Saccani, Pugliese. All.: Caneo

Arbitro: Mastrodomenico di Matera. Assistenti: Tempestilli di Roma 2 e Parisi di Bari. Quarto ufficiale: Allegretta di Molfetta

Marcatore: 17'pt Ciano

Note: Ammoniti Maestrelli, Viscardi, Ferrante

Benevento-Turris, il prepartita

Prima giornata del girone di ritorno per Benevento e Turris che si affrontano al Vigorito per riprendere il cammino in campionato. In casa giallorossa c'è l'esordio di Gaetano Auteri in panchina, con la Strega in cerca di riscatto dopo il recente rendimento negativo che ha portato all'esonero di Andreoletti.