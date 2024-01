Benevento-Turris, il clamoroso "abbaglio" sul gol di De Felice: cosa è successo L'episodio accaduto nel corso del derby del Vigorito

Farà discutere quanto accaduto nel corso di Benevento-Turris. Al 73', De Felice ha visto Paleari fuori dai pali e ha tentato la clamorosa conclusione da quasi centrocampo. La palla ha superato la linea di porta, siglando regolarmente il gol, poi il pallone ha colpito il ferretto posto alla base dei pali, per poi uscire. L'effetto ottico è stato evidente, con l'assistente Tempestilli che non ha segnalato la marcatura. Feroci le proteste della Turris, poi dopo pochi minuti l'arbitro ha assegnato il gol del momentaneo 2-1. Senza il Var capita anche questo in Lega Pro.