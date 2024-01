Benevento, Viscardi: "Siamo una squadra unita, lo abbiamo dimostrato" Le parole del giovane difensore giallorosso

Prima partita da titolare per Viscardi che ha commentato così la vittoria del Benevento contro la Turris: "Con Auteri ci siamo impegnati come squadra. Siamo uniti e abbiamo dato il massimo in ogni allenamento, come dimostrato oggi nel corso della partita. Questo è l'aspetto più importante per una squadra, solo insieme possiamo crescere".

"Il mister ci aveva chiesto di stare corti. La Turris gioca molto bene nel fraseggio, ci siamo comportati bene e abbiamo rischiato poco".

"Mi impegno sempre al massimo. A me piace tantissimo giocare a calcio, spero di averlo dimostrato. Volevo mettermi subito in gioco. È stata una emozione unica esordire, ho giocato spensierato anche grazie all'aiuto dei miei compagni di reparto mi sono sentito molto sicuro e questo mi ha agevolato".

"L'esperienza dello scorso anno con la Sambenedettese è stata bellissima, ma anche molto difficile. Mi ha permesso di crescere tanto".

"Cosa mi ha detto Auteri? Per lui sono un calciatore forte. Gli ho voluto dimostrare cosa vale per me questa maglia e il calcio. Lo ringrazio per la fiducia"