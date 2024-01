Turris, Caneo soddisfatto: "Con questa mentalità ci salviamo" Le parole del tecnico corallino dopo il derby del Vigorito con il Benevento

Ecco il commento di Caneo al termine di Benevento-Turris: "Torno a parlare dopo quasi due mesi di sciopero. Faccio i complimenti ai ragazzi perché se questo è l'impegno, allora potremmo fare un bel girone di ritorno. Credo che con il mercato, la squadra non può che migliorare. Cerchiamo un difensore, un centrocampista e almeno due attaccanti. Le assenze? Siamo una squadra che segna molto, ma subìamo anche. Dobbiamo migliorare sotto l'aspetto difensivo".

"Ripeto, con questa mentalità ci salviamo di sicuro. Ho visto una squadra positiva. Sono tre anni che sto a Torre del Greco, quindi ciò che posso dare è riconosciuto dalla società. È vero che mi sono sentito solo a un certo punto, non è facile condurre una squadra così. Ho lavorato sotto traccia, infatti non facevo dichiarazioni. Non ero supportato dalla stampa locale. Per me il rispetto è la cosa più importante".