Benevento, Auteri: "Vittoria meritata, ma c'è ancora da migliorare" Le parole del tecnico giallorosso dopo il successo ottenuto nel derby

Auteri ha commentato così la vittoria del Benevento contro la Turris: "Sono abituato a valutare la prestazione. La partita l'abbiamo vinta meritatamente. Per lunghi tratti abbiamo fatto molto bene la fase difensiva, tanto è vero che loro non sono mai stati pericolosi. Abbiamo sempre chiuso bene. I giorni sono stati pochi, a me è bastato vedere l'intensità e la squadra che viene a mordere l'avversario. Questo è stato positivo. Noi siamo stati più pericolosi, ma dobbiamo migliorare sotto porta".

"Alcuni devono recuperare dal punto di vista fisico, come Ciano e Ciciretti, ma è indubbio che siano elementi dalle grandi qualità tecniche. Loro hanno voglia di stare con noi e noi vogliamo permettergli di crescere. Complessivamente la partita è stata bella perché la Turris accetta il confronto, ma non sono contento degli aspetti che dobbiamo migliorare. Dobbiamo diventare una squadra consapevole".

"Abbiamo giocato con più consapevolezza, cercando di prendere l'iniziativa. Devi indurre l'avversario a sbagliare. Dobbiamo persevare su questi aspetti e imparare a essere più lineari, un po' più sicuri. C'è un po' di insicurezza, però complessivamente sono contento per tanti punti di vista".

"I nostri attaccanti devono legare. Molto bene Improta in fase di spinta, dobbiamo valorizzare le sue qualità migliori. Abbiamo creato e messo pressione, siamo stati pericolosi. Ripeto, ci sono state cose buone e altre meno buone su cui lavorare".

"Abbiamo una settimana di lavoro, si resetta tutto. Ci alleniamo forte. Lo spazio c'è per tutti. Chi dimostrerà voglia e rendimento, oltre a essere allineati con noi perché i principi di gioco li stabilisce il tecnico, allora sarà con noi".