Benevento, testa al Francavilla: due rientri e subito seduta a porte aperte La settimana di lavoro dei giallorossi con una novità

La vittoria ottenuta contro la Turris ha ridato il sorriso al Benevento. I giallorossi torneranno in campo domani con una doppia seduta di lavoro, con quella pomeridiana che potrà essere vista dai tifosi all'Imbriani a partire dalle 14:45. Per martedì ci sarà una mattutina, mentre da mercoledì a venerdì la location degli allenamenti della squadra di Auteri sarà il Meomartini, in modo da abituare la squadra al terreno sintetico, considerato che il Giovanni Paolo II di Francavilla ha il fondo artificiale. I giallorossi partiranno alla volta della città pugliese nel pomeriggio di venerdì, con il match che si giocherà sabato sera alle 20:45. Dopo la sfida, la Strega resterà a Francavilla, per poi tornare nel Sannio nel corso della mattinata di domenica. Per il match di sabato rientreranno Karic e Talia, mentre sarà assente Tello per squalifica.