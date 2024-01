Benevento, seduta a porte aperte: si rivede Terranova Giallorossi in campo verso il match di sabato con la Virtus Francavilla

Seduta a porte aperte per il Benevento all’Imbriani. I giallorossi hanno lavorato intensamente agli ordini di Auteri, in vista del match di sabato con il Francavilla. Per Marotta e compagni è stato il secondo allenamento giornaliero, dopo quello di questa mattina. Si è rivisto in campo Terranova che potrebbe rientrare tra i disponibili, mentre non ha preso parte alla seduta Capellini, così come Sorrentino e il lungodegente Meccariello. Ha lavorato a parte Alfieri. Gli allenamenti proseguiranno domani mattina all’Imbriani, poi mercoledì pomeriggio ci sarà lo spostamento sul sintetico del Meomartini.

Per il match con il Francavilla, Auteri potrà fare affidamento su Karic e Talia a centrocampo che rientreranno dalla squalifica. Sarà assente Tello dopo aver rimediato il quinto giallo stagionale contro la Turris.

Intanto, questa sera torna l’atteso appuntamento con Ottogol, trasmissione di approfondimento sul Benevento Calcio condotta da Sonia Lantella su Ottochannel. In studio il preparatore dei portieri giallorosso, Antonio Chiavelli. L’inizio è fissato, come sempre, alle ore 20:30.