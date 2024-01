Benevento, attesa per Meccariello: ecco quando comincerà il lavoro di recupero Il centrale difensivo punta al rientro dopo l'infortunio

L'infortunio rimediato alla prima giornata di campionato contro Turris, ormai un girone fa, ha condizionato la stagione di Meccariello. Il centrale difensivo era stato ingaggiato per essere un leader del Benevento di Andreoletti, ma quanto accaduto a Torre del Greco non gli ha permesso di poter fornire il proprio contributo alla squadra. Dopo l'operazione e la riabilitazione in seguito alla rottura del crociato, Meccariello è atteso la prossima settimana per cominciare a lavorare sul terreno di gioco per seguire un personale programma di allenamento. Sarà un percorso graduale, considerata l'entità dell'infortunio e il lungo periodo di inattività. Meccariello è pronto per procedere nel recupero nel migliore dei modi, con l'obiettivo di mettersi a disposizione di Auteri e della squadra quanto prima possibile.