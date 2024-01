Benevento, in quattro per due posti a centrocampo: i grattacapi di Auteri I rientri di Karic e Talia daranno ulteriori alternative al tecnico giallorosso

I rientri di Karic e Talia dalle squalifiche creeranno non pochi grattacapi ad Auteri. Meglio così, direbbe il tecnico giallorosso. La giusta abbondanza è sicuramente un aspetto positivo, soprattutto in una zona del campo "delicata" come quella di centrocampo. Con il 3-4-3 disegnato da Auteri, c'è spazio soltanto per due elementi. Contro la Turris si sono mossi bene Agazzi e Pinato, con i due che adesso dovranno superare la concorrenza di Karic e Talia. Per caratteristiche, Karic è quello che al momento è più indietro rispetto agli altri nella corsa per una maglia da titolare. In stagione, lo svedese ha giocato sempre da mezzala o da trequartista, con Agazzi e Talia a giostrare il gioco. Nella coppia mediana, potrebbe essere il ragazzo cresciuto nel vivaio a poter mettere in difficoltà Auteri, ma le sensazioni lasciano presagire una conferma della coppia vista nel derby con la Turris. Poi è chiaro, rispetto al match con i corallini, Auteri avrà a disposizione altre due frecce nel proprio arco che potranno essere preziose in corso d'opera, a prescindere da quelle che saranno le scelte iniziali.

Con i rientri di Karic e Talia, si conta la concomitante assenza di Tello per squalifica. Kubica ci sarà, ma al momento è ai margini del progetto e in odore di cessione.