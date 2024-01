Benevento, domani summit di mercato Il presidente Vigorito incontrerà a Napoli il direttore Carli e l'allenatore Auteri

Il Benevento tra mercato e campionato. Domani ci sarà l'atteso summit. Oreste Vigorito incontrerà a Napoli Marcello Carli e Gaetano Auteri. La riunione era prevista per oggi, ma gli impegni lavorativi del massimo dirigente hanno imposto un cambio di programma. Andranno con le idee chiare direttore e tecnico.

Bisognerà sfoltire la rosa facendo partire almeno un paio di elementi per potenziare tutti i reparti. Si affronterà anche la questione di Pastina. Dentro o fuori. Sul centravanti inizialmente c'era l'interesse per La Mantia ma con l'arrivo di Auteri cambierà gioco forza il profilo, servirà un giocatore di gamba capace di cucire il gioco. Qualche nome balena già nella testa di Carli ma l'obiettivo è parlarne prima col patròn sannita in modo da definire le uscite. Qualche giovane andrà in prestito ma potrebbero esserci anche altri addii.

Intanto in casa Benevento c'è un nuovo obiettivo. E si chiama Francavilla. Dopo la vittoria nel derby con la Turris sarà indispensabile riconfermarsi sabato in notturna. Lo sa bene Gaetano Auteri che è già al lavoro con il gruppo. Torneranno dalla squalifica Talia e Karic, salterà la prossima sfida Tello. Da valutare poi le condizioni di Capellini per un sovraccarico al quadricipite. Domani appuntamento di mattina al Meomartini.