Fermato l'arbitro di Benevento-Turris. Il quarto uomo dirige Torino-Inter Le convocazioni per la prossima giornata di campionato

Un turno di stop per Mastrodomenico di Matera e gli assistenti Tempestilli e Parisi. I tre non figurano in nessuna designazione arbitrale delle prossime gare gestite dalla Can C (Serie C, Primavera e Serie A femminile). Tutto lascia presagire una "sospensione" di almeno una giornata dopo quanto accaduto nel corso di Benevento-Turris e l'abbaglio sul gol di De Felice, poi corretto dal quarto uomo. Proprio quest'ultimo, Allegretta di Molfetta, sarà l'arbitro del match tra Torino e Inter, valido per la Coppa Italia Primavera.

Scelto, intanto, l'arbitro di Virtus Francavilla-Benevento: si tratta di Pezzopane di L'Aquila, con assistenti Bianchini di Perugia e Picciché di Trapani. Il quarto uomo sarà Costa di Catanzaro.