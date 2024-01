Benevento, emergenza scongiurata: Capellini torna in gruppo Il centrale difensivo si è allenato questa mattina con la squadra. In dubbio El Kaouakibi

Buone notizie per Auteri. Questa mattina, nel corso dell'allenamento svolto al Meomartini, Capellini ha regolarmente lavorato col gruppo. Il centrale difensivo è tornato a disposizione dopo l’affaticamento rimediato in seguito alla partita con la Turris. In difesa c'è anche Terranova che potrebbe rappresentare una valida alternativa, visto che al momento appare difficile pensare a un suo impiego dal primo minuto. In vista del match con la Virtus Francavilla, il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Viscardi, Capellini e Berra. Si è fermato El Kaouakibi che ha rimediato una crottatura al flessore.

Per il resto, il gruppo ha lavorato al gran completo. Il dubbio maggiore per Auteri è a centrocampo, con il ballottaggio tra Talia e Pinato per la spalla da affiancare ad Agazzi. Al momento, il giovane elemento cresciuto nel vivaio sembra essere in vantaggio. In avanti si va verso la conferma del tridente visto contro al Turris, composto da Ciano, Ferrante e Marotta.

Domani ci sarà un’ultima rifinitura al Meomartini, poi la squadra partirà alla volta di Francavilla. Non mancherà la conferenza stampa di Auteri, con il tecnico che presenterà il match a partire dalle ore 13, con diretta esclusiva offerta da Ottochannel.