Benevento, Pastina verso il reintegro tra i convocati Il centrale difensivo potrebbe tornare a disposizione per i match di campionato

Potrebbe esserci un presto reintegro per Pastina. Il centrale difensivo è fuori da oltre un mese, quando lo scorso primo dicembre è stato invischiato nel caso scommesse per presunte giocate illecite. Con Pastina sono stati coinvolti anche gli ex Letizia, Forte e Coda e al momento si attende lo sviluppo delle indagini che potranno definire la presenza o meno della colpevolezza. Il Benevento si è subito cautelato, decidendo di non convocare Pastina in occasione delle partite ufficiali, ma permettendogli di allenarsi a pieno ritmo con la squadra. Adesso potrebbe esserci il reintegro, con il difensore che rappresenterebbe un innesto per Auteri, al quale non dispiace la disponibilità del ragazzo di Battipaglia.

Prima della sospensione, la stagione di Pastina è stata più che positiva. I numeri parlano chiaro, con 14 presenze da titolare e una media voto che va oltre la sufficienza. L'ultima apparizione del difensore risale allo scorso 19 novembre, in occasione della trasferta di Monopoli.