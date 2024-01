Serie C / Diretta Virtus Francavilla-Benevento 0-0, LIVE Alla Nuovarredo Arena il confronto tra pugliesi e giallorossi

28' - Lancio di Berra per Marotta che supera Forte, calcia in porta ma è impreciso. Proteste della Virtus Francavilla per un tocco di mano dell'attaccante giallorosso. L'arbitro ammonisce Ingrosso e Forte

24' - Sinistro di Ferrante dal limite: grande intervento di Forte che devia in angolo

21' - Ammonito De Marino per fallo su Ferrante

18' - Benevento ancora pericoloso: Masciangelo serve Improta, ma l'esterno giallorosso viene anticipato da Ingrosso a pochi passi dalla porta

14' - Insidioso cross di Ciano per la testa di Ferrante, l'italo-argentino sfiora il pallone senza riuscire a trovare il tap in vincente

11' - Virtus Francavilla vicina al vantaggio: palla dalla destra per Ingrosso che stoppa e calcia col mancino, palla di un soffio fuori dopo una leggera deviazione

11' - Conclusione di Polidori che va fuori dopo la deviazione di un difensore giallorosso

2' - Colpo di testa di Polidori: Paleari la blocca facilmente

1' - Palla di Ferrante per Ciano che calcia a botta sicura: la palla sorvola la traversa. Benevento subito pericoloso

1' - Comincia Virtus Francavilla-Benevento!

Virtus Francavilla-Benevento 0-0, il tabellino

Virtus Francavilla (3-4-1-2): Forte; Dutu, Monteagudo, De Marino; Biondi, Risolo, Di Marco, Ingrosso; Macca; Artistico, Polidori. A disp.: Carretta, Lucatelli, Gavazzi, Gasbarro, Carella, Nicoli, Cardoselli, Fekete, Fornito, Giovinco. All.: Occhiuzzi

Benevento (3-4-1-2): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Improta, Agazzi, Pinato, Masciangelo; Ciano; Ferrante, Marotta. A disp.: Manfredini, Giangregorio, Benedetti, Alfieri, Karic, Kubica, Simonetti, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Talia, Masella, Bolsius, Ciciretti. All.: Auteri

Arbitro: Pezzopane di L'Aquila. Assistenti: Bianchini di Perugia e Picciché di Trapani. Quarto ufficiale: Costa di Catanzaro

Note: Ammoniti De Marino, Ingrosso, Forte

Virtus Francavilla-Benevento, il prepartita

Alla Nuovarredo Arena si affrontano Virtus Francavilla e Benevento per la seconda giornata del girone di ritorno. I giallorossi sono reduci dal successo ottenuto contro la Turris e puntano alla vittoria per dargli continuità. Per i pugliesi è un momento negativo, come certificato dalle ultime tre sconfitte consecutive.