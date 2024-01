Benevento, Simonetti: "Il mio gol è un segnale da parte di tutta la squadra" Le parole del match winner della Nuovarredo Arena

Autore del gol che ha permesso al Benevento di vincere a Francavilla, Simonetti ha parlato così dopo il triplice fischio del match giocato alla Nuovarredo Arena: "È una bellissima sensazione. L'idea di chi entra è quello di dare una mano alla squadra, ci siamo riusciti ed è un bel segnale da parte di tutti. Era fondamentale vincere, dopo il pareggio ci abbiamo creduto ancora di più. Ci siamo spinti in avanti per fare male".

"Sono stati due mesi in cui ero in disparte, quindi ho potuto dare una mano solo a parole. Tornare in campo è una grande spinta. Ero convinto che potessimo fare qualcosa, nell'azione del gol ho avuto subito l'impressione che il portiere fosse uscito e che la palla potesse entrare".

"Mi reputo un calciatore a cui piace fare entrambi le fasi. Cerco di essere il più utile possibile in questo modo".

"Queste due vittorie ci danno una spinta. Il modo in cui l'abbiamo vinta oggi ci fa capire che ci siamo. Partita dopo partita possiamo fare qualcosa, ma non dobbiamo pensare a lungo termine. Giorno dopo giorno dobbiamo dare il massimo per cercare di fare qualcosa".