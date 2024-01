Benevento, prima operazione in uscita Il giovane Alfieri ceduto in prestito al Renate

Prima uscita nelle fila del Benevento. Il giovane Vincenzo Alfieri, 21 anni compiuti lo scorso 4 novembre, va in prestito al Renate, formazione di serie C del girone A (attualmente occupa la decima posizione ed è quindi in zona play off). Alfieri, centrocampista di regia, quest'anno aveva giocato due spezzoni di partita nelle file giallorosse, 17' contro il Sorrento a Potenza, 28' contro il Catania al Vigorito. Una presenza anche in Coppa Italia contro il Giugliano. Dopo il prestito dello scorso anno nella Recanatese, ora questa nuova aventura nella squadra brianzola (Renate è in provincia di Monza).