Benevento, Starita in campo. Saluti per Alfieri (LE FOTO DELL'ALLENAMENTO) Seduta a porte aperte per la squadra sannita. Auteri mischia le carte

Quest'oggi la squadra sannita si è allenata al "Carmelo Imbriani" davanti ai propri sostenitori. La seduta è stata a porte aperte ma Auteri ha mischiato le carte. Non ha dato indicazioni precise sull'undici che affronterà nel derby la Casertana. Si è allenato col gruppo Starita, ha saltato invece Lanini che si aggregherà domani. Abbracci e foto per il neo arrivato che ha fatto capolino all'Antistadio per iniziare a respirare la nuova atmosfera. Lanini aveva già avuto modo di riabbracciare Gaetano Auteri. E da domani sarà a disposizione del tecnico che ha provato diverse soluzioni. In difesa da una parte si sono mossi El Kaouakibi, Terranova e Pastina. Con l'altra maglia hanno disegnato la linea Berra, Capellini e Benedetti. Anche in avanti non ci sono stati veri e propri punti di riferimento. Starita ha giocato assieme a Marotta e a Ferrante. Ciciretti e Simonetti si sono ritrovati sul versante opposto. Non si sono allenati invece Ciano che salterà il derby per squalifica e Improta alle prese con un piccolo problemino. Da qui la decisione dello staff medico di gestire l'esterno. Si è fatto vedere prima della seduta anche Alfieri che ha approfittato del momento per salutare tutti i suoi compagni. Per il giovane inizierà una nuova avventura col Renate. Si è invece allenato Sorrentino ma è evidente che con l'arrivo di Starita e Lanini, avrà anche lui la possibilità di giocare altrove. Non è rientrato nelle soluzioni di Auteri Tello a caccia di una nuova squadra in questa sessione invernale. Domani nuova seduta nel pomeriggio.