Lanini si candida per il derby: "Sono pronto e motivato" "Ai tifosi giallorossi garantisco impegno. Il mio compito è fare tanti gol"

Nuova avventura in giallorosso per Lanini, fresco di firma. Arriva in prestito dal Parma e ha scelto la maglia numero 90. “Sono entusiasta di calarmi in questa realtà. Ritrovo un allenatore che stimo tantissimo. Ero consapevole, quando ho accettato la proposta, di abbracciare un progetto importante e non voglio deludere le aspettative”.

L'attaccante si aggregherà domani al gruppo ma si candida già per la prossima sfida. “Sono pronto mentalmente e fisicamente. Se il tecnico vorrà potrò già dare il mio contributo nel derby con la Casertana. Conosco bene il 3-4-3 di Auteri avendolo avuto al Matera. Non ho problemi di ruolo nel tridente. Ho fatto sia la punta centrale che l'esterno. A Reggio nei mesi scorsi ho giocato anche nelle vesti di trequartista”.

Lunedì ci sarà un appuntamento importante con la Casertana: “Servirà una grande consapevolezza delle nostre potenzialità e del ruolo che vogliamo recitare in questo campionato. Sarà una battaglia contro un'avversaria che sta facendo bene. Dovremo approcciarla nel modo giusto”.

Il suo pensiero va anche ai tifosi del Benevento. “Non amo fare promesse, mi pongo degli obiettivi e provo a concretizzarli in campo. Posso dire però che mi calerò subito in questa realtà, garantisco impegno per provare a fare tanti gol indispensabili per conquistare le vittorie”.