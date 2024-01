Benevento, si pensa al centrocampo. Risoluzione per Agnello Nel mirino del direttore Carli due mediani

La Casertana nei pensieri di Gaetano Auteri, il mercato nei piani di Macello Carli. Le due cose camminano a braccetto. Ora nel mirino del club di via Santa Colomba c'è il centrocampo. Dopo aver potenziato l'attacco con gli arrivi di Starita e Lanini, bisognerà lavorare nella zona nevralgica. Dovranno esserci delle partenze ma anche degli arrivi. Piacciono due profili: Nardi della Cremonese ma attualmente in campo con la Reggiana e Iannoni della Salernitana impegnato con la maglia del Perugia. Per il primo la trattativa è più semplice. Sull'altro la situazione è più delicata. Auteri sarebbe ben lieto di accoglierli alla sua corte. Ma sarà determinante anche lo sfoltimento della rosa: in partenza ci sono diversi giocatori. Tello, Karic, El Kaouakibi, Kubica ma anche i giovani come Sorrentino e Masella. Per Tello ci sono diverse squadre, in pole il Catania. Ma anche società di B come Cosenza, Ascoli e Ternana. Intanto c'è stata la risoluzione per un altro centrocampisa, Emanuele Agnello. Carli è al lavoro ma non è il solo. Auteri è alle prese con la formazione che dovrà schierare contro la Casertana. Tanti i dubbi. Improta non sta bene e non si sta allenando col gruppo, il suo posto potrebbe essere affidato a Simonetti anche se non è esclusa l'ipotesi del 4-2-3-1. Si candidano anche Lanini e Starita che potrebbero giocare già nel derby. La strega dovrà conquistare la terza vittoria di fila per rilanciarsi ed effettuare il sorpasso sui falchetti.