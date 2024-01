Benevento, l'ex Eusepi: "Attacco forte, ora sarà difficile scegliere per Auteri" Le parole della punta ai microfoni di Focus Serie C

Intervenuto nel corso di Focus Serie C, Umberto Eusepi ha commentato così la lotta per il primato nel girone meridionale di terza serie: "La Juve Stabia sta facendo un campionato sopra le righe. È una squadra che gioca benissimo, è stato bravo l'allenatore che le ha trasmesso questa mentalità. Per il resto vedo squadre molto importanti dietro che daranno fastidio alla Juve Stabia. Ovviamente si deciderà tutto tra un mese e mezzo, bisognerà vedere se le vespe terranno questo passo".

"Il Benevento è tra le favorite perché è una corazzata e una squadra molto attrezzata. L'allenatore è esperto e fa giocare bene. Sono molto amico di Marotta e gli arrivi di Starita e Lanini sono stati importranti. L'attacco è molto forte per la categoria, se cominciamo a girare questo tipo di calciatori poi sarà difficile per Auteri decidere chi far giocare la domenica".