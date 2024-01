Benevento, Simonetti quinto? È un ruolo che conosce, ecco quando l'ha ricoperto Improta rischia il forfait. Auteri valuta le alternative

La condizione non ottimale di Riccardo Improta sta facendo riflettere Gaetano Auteri. Il tecnico studia la migliore soluzione per ovviare alla probabile assenza dell'esterno offensivo. Questo argomento è stato trattato nell'ultima conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di Francavilla. Auteri ha sottolineato che il ruolo di quinto a destra potrebbe essere ricoperto anche da Berra o da Simonetti, con quest'ultimo che al momento sembra essere il maggiore indiziato per partire dal primo minuto, qualora Improta dovesse dare forfait.

Simonetti da quinto con il Piacenza

Per Simonetti non si tratta di una novità, considerato che il centrocampista ha occupato in passato la sopracitata posizione. In particolare, nella stagione 2020/2021 giocò ben sei partite da quinto a destra, quando vestiva la maglia del Piacenza. Simonetti è partito 4 volte su 6 da titolare in questo ruolo. L'ultima volta risale al 3 novembre 2021, quando in un match di Coppa Italia tra Modena e Piacenza venne schierato a destra nel 3-5-2 disegnato dal tecnico Scazzola, mettendo a segno anche una doppietta nel complessivo 4-4 finale.