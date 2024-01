Benevento, la situazione della lista dopo gli arrivi di Starita e Lanini Al momento sono 32 i calciatori a disposizione di Auteri, ma presto ci saranno gli addii

Il Benevento è in piena fase di calciomercato. Gli arrivi di Starita e Lanini potranno essere seguiti da altri innesti, così come si prevedono diverse cessioni nei prossimi giorni. Al momento, la lista da presentare alla Lega Pro rispetta tutti i parametri regolamentari. Come noto, non può essere superato un massimo di 24 "calciatori professionisti", con il Benevento che al momento ne conta 22, segnando quindi altri 2 slot liberi. Da questo discorso sono esenti Ferrante e Lanini, i quali vestono la maglia giallorossa, ma i cui cartellini sono di proprietà, rispettivamente, di Ternana e Parma. La Lega Pro prevede un massimo di 8 prestiti nella "lista dei calciatori temporanei" che devono necessariamente essere formalizzati con club di Serie A, Serie B o esteri. È illimitata, invece, la "lista dei giovani professionisti" che riguarda i calciatori nati dopo il 1^ gennaio 2001 e cresciuti nel vivaio del club. Dopo l'addio di Agnello, sono 8 i giallorossi presenti in questa sezione. Al momento, il Benevento detiene ben 32 calciatori in rosa, anche se tutto lascia presagire che si tratta di un dato che nei prossimi giorni potrà essere ridimensionato dalle cessioni.

LISTA CALCIATORI TEMPORANEI (massimo 8): Ferrante, Lanini;

LISTA CALCIATORI PROFESSIONISTI (massimo 24): Paleari, Manfredini, Capellini, Meccariello, Terranova, Benedetti, Masciangelo, Rillo, Berra, El Kaouakibi, Kubica, Karic, Pinato, Agazzi, Tello, Simonetti, Improta, Ciano, Ciciretti, Bolsius, Starita, Marotta.

LISTA GIOVANI PROFESSIONISTI (illimitati): Nunziante, Pastina, Viscardi, Talia, Rossi, Masella, Carfora, Sorrentino.