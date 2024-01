Benevento-Casertana, il dato della prevendita e l'annuncio della Curva Sud La nota degli ultras giallorossi in vista del derby

Si avvicina il fischio d'inizio del match tra Benevento e Casertana, in programma lunedì sera con inizio fissato alle ore 20:45. Questa sera si contavano 276 tagliandi emessi per la tifoseria giallorossa che sono da aggiungere ai 3740 abbonati. Intanto, la Curva Sud ha annunciato la propria posizione in vista del derby:

Anche questa settimana l'ennesimo fallimento di un mondo che ormai non ci rispecchia più. In occasione del derby di lunedì ancora una volta saremo costretti ad andare allo stadio senza la tifoseria di fronte, come ormai sta succedendo assiduamente da qualche mese a questa parte. Noi ancora una volta ci saremo con una forma di protesta contro queste decisioni. Già fatta in occasione del match di un mese fa contro il Catania con l'esposizione dello striscione "Trasferte libere" e quello di due settimane fa contro la Turris con l'esposizione dello striscione "Liberi di viaggiare", dove anche in quelle occasioni alla tifoseria ospite fu vietata la trasferta. Questa volta posizioneremo lo striscione "Senza gli Ultras non c'è partita" e lasceremo vuoto il centro curva per i primi 15 minuti, al nostro ingresso e per tutto il primo tempo intoneremo cori dove andremo a sottolineare che senza ultras non c'è partita, proprio per contestare ancora una volta queste assurde decisioni che stanno portando ormai alla rovina il nostro mondo e quello del Calcio in generale.