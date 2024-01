Da Curcio a Starita e Marotta, tutti gli incroci di Benevento-Casertana Le due squadre si affronteranno domani al Vigorito per il posticipo della 22^ giornata

Cresce l'attesa per il big match di domani, in programma al Vigorito tra Benevento e Casertana. Si tratta di una sfida che nasconde sempre delle sfumature particolari, non solo per la rivalità tra le due tifoserie, ma anche per gli incroci presenti tra i singoli che si affronteranno sul terreno di gioco.

Il beneventano Curcio e l'ex Carretta

In forza alla Casertana c'è il beneventano Alessio Curcio. Nonostante sia nato nel Sannio, l'attaccante rossoblu non ha mai avuto modo di vestire la maglia del Benevento. Per lui sarà la seconda volta contro la Strega dopo il match dell'andata, mentre sarà un inedito la sua presenza al Vigorito. Oltre a Curcio, agli ordini di Cangelosi c'è anche Mirko Carretta. A differenza del compagno di squadra, l'attaccante pugliese ha già miltiato nel Sannio, scendendo in campo 13 volte.

Esordio per Starita contro la ex squadra?

Starita viaggia a passo spedito verso una possibile maglia da titolare. L'attaccante è arrivato dal Monopoli pochi giorni fa, ma si è subito messo a disposizione di Auteri per scendere in campo dal primo minuto, anche "grazie" all'assenza di Ciano per squalifica. Per Starita sarà una sfida particolare, considerato che ha giocato in forza alla Casertana nella stagione 2019/2020, mettendo a segno 11 reti in 33 presenze complessive.

Marotta-Casertana, la prolificità del Diablo

C'è una statistica che riguarda Alessandro Marotta e la Casertana. I falchetti sono una delle vittime preferite dell'attaccante giallorosso, considerato che in 9 partite gli ha realizzato ben 8 gol. Un dato avvalorato dalla tripletta messa a segno da Marotta in occasione dell'ultimo precedente giocato al Vigorito, terminato con un roboante 6-0 in favore della squadra guidata da Auteri.