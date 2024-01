Benevento, notte di follia per gli ex Agnello e Perlingieri: arrestati I due sono stati fermati per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale

È stata una notte di follia quella che ha visto protagonisti gli ex giallorossi Agnello e Perlingieri. Come riportato dall'edizione napoletana del Mattino, entrambi sono stati fermati per aggressione ai danni di un ragazzo di 19 anni, con la situazione che è ulteriormente peggiorata dopo che hanno proseguito la violenza anche in presenza delle forze dell'ordine. Il fatto è avvenuto a Torre Annunziata, con i due che sono stati fermati per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. La Procura ha subito disposto gli arresti domiciliari per Agnello e Perlingieri, con successiva convalida del giudice. Successivamente sono stati subito rilasciati, con Agnello che ha firmato la rescissione con il Benevento Calcio per poi accasarsi successivamente al Locri. Perlingieri, invece, ha lasciato i colori giallorossi già dallo scorso novembre.