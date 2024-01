Serie C / Diretta Benevento-Casertana, LIVE Al Vigorito è in programma il posticipo della 22^ giornata tra giallorossi e falchetti

Benevento-Casertana, il tabellino

Benevento (3-4-3): Manfredini; Berra, Capellini, Pastina; Improta, Agazzi, Pinato, Benedetti; Starita, Ferrante, Lanini. A disp.: Nunziante, Giangregorio, El Kaouakibi, Karic, Kubica, Marotta, Simonetti, Viscardi, Terranova, Carfora, Talia, Tello, Bolsius, Ciciretti. All.: Auteri

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Sciacca, Bacchetti, Anastasio; Toscano, Proietti, Damian; Carretta, Curcio, Tavernelli. A disp.: Marfella, Soprano, Matese, Galletta, Deli, Casoli, Paglino, Taurino, Turchetta, Cadili, Nicoletti. All.: Cangelosi

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa. Assistenti: Toce di Firenze e Barberis di Collegno. Quarto ufficiale: Grasso di Ariano Irpino

Benevento-Casertana, il prepartita

Il Benevento sfida la Casertana al Vigorito. La squadra di Auteri punta al terzo successo consecutivo, in modo da compiere un bel balzo in avanti in classifica. I falchetti, invece, cercano il riscatto dopo la sconfitta interna rimediata contro il Messina.