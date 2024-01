Casertana, Cangelosi: "Soddisfatto dei ragazzi. L'arbitro non mi ha convinto" Le parole del tecnico rossoblu subito dopo il finale del Vigorito

Ecco le parole di Cangelosi dopo il match tra Benevento e Casertana, con i falchetti sconfitti di misura a causa di un gol di Berra: "La partita con il Messina è stata un passaggio a vuoto, mentre quella di stasera è stata determinata dagli episodi. Sono soddisfatto della prestazione, forse potevamo essere più cattivi nelle occasioni avute. Ci sono state delle decisioni arbitrali che non mi hanno convinto. Il campionato? Sarà importante la continuità. Gli scontri diretti determineranno molto. I risultati dimostrano che non è mai facile giocare con qualsiasi squadra, quindi tutti possono incorrere il rischio di incappare in una giornata no".