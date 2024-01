Benevento, Berra: "Contento del gol. Il rigore è inesistente" Le parole del match winner giallorosso contro la Casertana

Filippo Berra ha deciso il derby del Vigorito tra Benevento e Casertana. Il centrale difensivo giallorosso ha parlato così dopo il triplice fischio ai microfoni di Ottochannel: "Sono molto contento per questo gol, ma soprattutto per la squadra perché meritavamo questa vittoria. Abbiamo conquistato tre successi fondamentali. Il rigore? Non c'era assolutamente. Capisco che per gli arbitri non è facile, anche se non l'ho proprio sfiorata con la mano".