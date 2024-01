Benevento, Auteri: "Vittoria importante. Sui tifosi..." Il tecnico ha commentato l'importante successo conquistato contro la Casertana

Ecco le parole di Auteri al termine della vittoria conquistata dal Benevento contro la Casertana: “Affrontavamo una squadra forte che si è un po’ snaturata perché hanno giocato sui nostri errori. Noi siamo stati bravi. Era la prima volta che ci trovavamo in una situazione tattica simile, con molta densità e spazi chiusi. Non abbiamo commesso errori, evitando un paio di rischi. Siamo riusciti a recuperare 25/30 palloni con break meno alti. Potevamo essere meno frenetici, ma nell’arco della partita siamo cresciuti tanto. In queste sfide sono favoriti calciatori che hanno capacità di controllo. I cambi sono stati importanti. La partita è stata intensa, al di là di alcune scelte arbitrali. Credo che l’abbiamo vinta con merito perché non abbiamo concesso nulla, creando occasioni importanti”.

“Starita e Lanini hanno qualità. Sono calciatori importanti, hanno fatto la partita che mi aspettavo. Faranno meglio, ne sono sicuro, perché hanno qualità",

"In difesa hanno giocato una grande partita. Sono stati aiutati dalle letture in questa aggressione corale. Abbiamo concesso poco contro una squadra che sa palleggiare. Non è un caso che non aveva mai perso fuori casa, soprattutto perché è molto pericolosa quando riparte e glielo abbiamo impedito".

"I tifosi? Veniamo da delle delusioni, è normale che facciano un po' così. Sappiamo che ci vogliono bene e dobbiamo dimostrare di volere il loro attaccamento, ma sempre noi dobbiamo dimostrarlo".