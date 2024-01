Benevento, Manfredini: "Per noi si riapre il campionato" Le parole dell'estremo difensore dopo il successo sulla Casertana

Tra i protagonisti di Benevento-Casertana c'è stato anche Manfredini che ha parlato così nel post gara: "Non è facile nel nostro ruolo non giocare con continuità. Sono contento perché vuol dire che i lavori che stiamo facendo è positivo. Il rigore? Onestamente non ci sarei arrivato. Abbiamo studiato Curcio, lui guarda molto il portiere e ho aspettato fino all'ultimo. L'ha chiusa bene, per fortuna l'ha fatto troppo. Per noi si riapre il campionato perché abbiamo raccolto punti in partite difficili. Ci stiamo avvicinando, credo che sia la strada giusta per una rincorsa che può darci soddisfazioni".