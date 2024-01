Benevento, la settimana di lavoro in vista del Taranto. Rientra Ciano I giallorossi si proiettano alla sfida dello Iacovone

Il Benevento ha lavorato questo pomeriggio all'Imbriani dopo l'importante vittoria conquistata contro la Casertana. Il mirino dei giallorossi è rivolto alla sfida di domenica con il Taranto. Per domani è in programma una doppia, mentre giovedì tornerà la seduta a porte aperte dalle 14:30. Stesso orario per venerdì. Sabato, alla vigilia del match, la squadra di Auteri lavorerà di mattina, per poi partire nel pomeriggio alla volta della città jonica. Per Auteri aumenterà l'abbondanza in attacco, considerato che ci sarà il rientro di Ciano dopo aver scontato la giornata di squalifica contro la Casertana.

Ceduto Sorrentino al Latina

Intanto, il Benevento ha annunciato la cessione di Sorrentino al Latina. Il giovane attaccante giallorosso cercherà continuità in forza alla squadra pontina, dopo essere stato completamente chiuso in giallorosso dagli arrivi di Starita e Lanini.